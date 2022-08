Übernahme von OpenFive durch Alphawave IP von allen Aufsichtsbehörden genehmigt

CIFIUS-Freigabe erteilt und Transaktion voraussichtlich im September 2022 abgeschlossen

LONDON und TORONTO, 26. August 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP Group plc (LSE: AWE) („Alphawave IP", das „Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die weltweite Technologieinfrastruktur, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle behördlichen Genehmigungen erhalten hat, die für den Abschluss der bereits angekündigten Übernahme von OpenFive erforderlich sind, einschließlich der Genehmigung durch das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).

Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang September 2022 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.