Tuya Smart bringt seine neuesten Matter-Lösungen auf den Markt, um globale Kunden zu unterstützen

Und genau hier kommt Matter ins Spiel. Matter ist ein Kommunikations- und Anwendungsschicht-Verbindungsprotokoll, das gemeinsam von der Connectivity Standards Alliance (CSA), Google, Amazon und Apple sowie von frühen Teilnehmern wie Tuya ins Leben gerufen wurde.

Das Ziel von Matter ist es, das Problem der Fragmentierung in der Smart-Home-Branche zu lösen, indem eine einheitliche „Sprache" entwickelt wird, um die Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen Produktökosystemen zu beseitigen. Tuya hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, den Nutzern eine einheitliche und integrierte Anwendung zur Verfügung zu stellen, ohne dass sie sich Gedanken über die Interaktion zwischen verschiedenen Kommunikationsprotokollen auf unterschiedlichen Geräten machen müssen.

Am 25. August hat Tuya offiziell seine neuesten Matter-Lösungen vorgestellt, die es Kunden weltweit ermöglichen, Teil der ersten Gruppe zu werden, die die Matter-Protokolle unterstützen und ihnen helfen, Geschäftsmöglichkeiten in der Smart-Home-Branche zu nutzen.

Tuyas zweite Folge der Videoserie „Whatʼs It For?" zeigt deutlich die Funktionen und den Wert von Tuyas Matter-Lösungen. „Whatʼs It For" ist eine beliebte Kolumne, die Tuya in diesem Jahr ins Leben gerufen hat und die dazu beiträgt, relativ komplexe technologische Konzepte und Kenntnisse auch für diejenigen verständlich zu machen, die nicht über ein umfassendes technisches Hintergrundwissen verfügen.

Hier sind die wichtigsten Anfragen von Herstellern bezüglich Matter-Geräten:

Anfrage I: Geschäftschancen schneller ergreifen. Die größte Sorge der Hersteller ist, dass der Zeitrahmen für die Entwicklung und Zertifizierung zu lang ist. Die Matter-Lösungen von Tuya lösen dieses Problem, indem sie einen schnellen Prozess für die Produktentwicklung und -zertifizierung bieten. Zukünftig wird Tuya eine Entwicklungsplattform aus einer Hand schaffen, ähnlich der, die bereits für WLAN, Bluetooth und Zigbee verfügbar ist, um Kunden zu helfen, die Entwicklung von Matter-Geräten kostengünstig abzuschließen.