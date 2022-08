Powell zerstört Hoffnungen der Bullen

Anleger mussten gestern wieder relativ schwache Konjunkturdaten hinnehmen. Denn das US-Handelsministerium teilte mit, dass die Verbraucher ihre Ausgaben im Juli nur um 0,1 % zum Vormonat erhöht haben. Von Reuters befragte Volkswirte hatten hingegen mit einem Plus von 0,4 % gerecht, nach einem Zuwachs im Juni von revidiert 1,0 %. Angesichts der hohen Inflation halten die Verbraucher ihr Geld offenbar zusammen. Zumal sich auch die Einkommensentwicklung schwächer als erwartet entwickelt hat. Im Juli stiegen die persönlichen Einkommen der US-Amerikaner nur um 0,2 %, während Analysten mit einem Plus von 0,6 % gerechnet hatten und es im Vormonat noch einen Zuwachs von 0,7 % gegeben hatte.

Gestern hat Refinitiv die folgenden aktuellen Daten veröffentlicht:

Und so zeigt sich, dass die Gewinnerwartungen bis Mitte des kommenden Jahres erneut nach unten revidiert, abgesehen vom 1. Quartal 2023. Allerdings gehen die Analysten ab dem 3. Quartal 2023 auch erneut von einem höheren Gewinnwachstum aus. Genau diese Entwicklung ließ sich auch am 3. August in den Daten ablesen.

Fundamentale Auussichten unverändert

Dementsprechend sehe ich weiterhin eine Entwicklung, wie ich sie schon in der Analyse von Anfang August beschrieben hatte: „Ein abnehmender Inflationsdruck wird in den kommenden Monaten zu einer besseren Stimmung bei Konsumenten und Unternehmen beitragen. Der Stimmungsaufschwung wird sich dann sukzessive positiv auf den Konsum und die Produktion auswirken.“

Dabei stellt sich allerdings auch immer noch die Frage, „wie lange dieser Prozess dauern wird“ und „ob die Korrektur der Aktienmärkte schon beendet ist oder diese mit einer Herbstkorrektur noch einmal neue Korrekturtiefs erfahren wird“.

Mit anderen Worten: An den fundamentalen Aussichten hat sich in den vergangenen 4 Wochen kaum etwas geändert. Die aktuelle Lage hat sich zwar weiter eingetrübt, doch für das zweite Halbjahr 2023 scheint weiterhin Besserung in Sicht. Und so macht es kurzfristig nach wie vor Sinn, das Augenmerk verstärkt auf die Charts zu richten, um Hinweise darauf zu bekommen, wie weit die Anleger in die Zukunft schauen.