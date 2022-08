Wirtschaft Gutachten offenbart Aufsichtsmängel am Finanzplatz Liechtenstein

Vaduz (dts Nachrichtenagentur) - Ein Bericht der Wirtschaftsprüfer von Deloitte enthüllt offenbar schwere Mängel und ein Versagen der staatlichen Aufsicht am Finanzplatz Liechtenstein. Das Fürstentum hatte 2009 eine strikte Weißgeld-Strategie versprochen.



Trotzdem konnte laut dem von der Finanzmarktaufsicht FMA selbst in Auftrag gegebenen Report ein Oligarch noch bis 2019 eine Kleinbank dazu nutzen, undurchsichtige Zahlungen auszuführen, berichtet der "Spiegel". Eine Stiftung des Ukrainers hatte das Geldhaus 2013 komplett übernommen. Danach, so das Gutachten, richtete die Bank binnen 14 Monaten Konten für 16 Unternehmen ein, die in Verbindung zu dem Milliardär standen.