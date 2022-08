Wirtschaft DIHK fordert Finanzierung der Gaskosten aus Steuermitteln

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um hohe Energiepreise warnt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) eindringlich vor einer weiteren Belastung der Unternehmen und fordert die Bundesregierung zu Korrekturen bei der umstrittenen Gasumlage auf. Zwar habe die Industrie im Juli rund 20 Prozent weniger Gas als im Vorjahresmonat verbraucht, diese Einsparung sei allerdings weniger auf Effizienzsteigerungen oder die Umstellung auf andere Energieträger zurückzuführen, sondern vor allem das Resultat von Drosselungen der Produktion infolge der hohen Energiepreise, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Der Rückgang des Gasverbrauchs in der Industrie ist teuer erkauft. Er beruht zu einem beachtlichen Teil auf inzwischen besorgniserregenden Entwicklungen in energieintensiven Branchen", so Dercks. "Eine erschreckend hohe Zahl von Betrieben insbesondere in der Industrie sieht sich gezwungen, auf die hohen Energiepreise mit Drosselungen der Produktion oder sogar Stilllegungen zu reagieren", sagte er weiter.