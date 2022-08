YOYI TECH erwirbt LinkFlow, schließt eine D+ Finanzierungsrunde über 20 Millionen Dollar ab und ist führend in der Branche für intelligentes Omnichannel-Marketing

BEIJING, 27. August 2022 /PRNewswire/ -- In einer aktuellen Pressemitteilung gab der Omnichannel-Dienstleister für intelligente Marketingplattformen, YOYI TECH, die Übernahme von LinkFlow, einem industriellen Vorreiter der Customer Data Platform (CDP), bekannt. Darüber hinaus gab YOYI TECH auch den Abschluss seiner D+-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Dollar bekannt, die von Samsung Venture Investment(SVIC, NewQuest Capital unter TPG und Zhejiang SilkRoad Fund. geleitet wird. Die Übernahme und die neue Finanzierung stärken die Führungsposition von YOYI TECH in der MarTech-Branche.

Am 9. August 2022 veranstaltete YOYI TECH erfolgreich eine Konferenz mit dem Thema „Jenseits von MarTech: Die Zukunft gewinnen durch intelligentes Omnichannel-Marketing." Während der Konferenz stellte YOYI TECH seine „Drei Clouds-Strategie" vor, d. h. Werbe-Cloud – OneDesk, Omnichannel-Werbeplattform, Daten-Cloud – LinkFlow, Kundendatenplattform (CDP) und Marketing-Cloud – EngageX, Marketin-Automatisierungsplattform (MAP).