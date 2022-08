Valour Inc. kündigt Erweiterung der Optionsscheine an

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Toronto (ots/PRNewswire) - Valour Inc. (das " Unternehmen " oder " Valour ")(NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lückezwischen den traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzierungschließt, gibt bekannt, dass das Unternehmen die Verfallsdaten von insgesamt12.684.560 Aktienbezugsscheinen (die " Optionsscheine ") um drei Monate bis zum13. Februar 2023 verlängert hat (die " Optionsscheinverlängerung "). DieOptionsscheine wurden im Rahmen einer Privatplatzierung des Unternehmensausgegeben, die im November 2020 abgeschlossen wurde. Jeder Optionsscheinberechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einemPreis von 0,25 $ pro Stammaktie, und alle anderen Bedingungen derOptionsscheine, einschließlich des Ausübungspreises, bleiben unverändert.Insgesamt 4.000.000 Optionsscheine werden von einem Insider des Unternehmensgehalten. Die Verlängerung des Optionscheins stellt daher eine "Transaktion mitverbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 Protection ofMinority Shareholders in Special Transactions (" MI 61-101 ") dar. DasUnternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Anforderungen an die Bewertung und dieZustimmung der Minderheitsaktionäre, da der Marktwert der Verlängerung nichtmehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt, wie gemäß MI61-101 ermittelt. Die Verlängerung wurde von den unabhängigen Direktoren desUnternehmens einstimmig genehmigt. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, einenBericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Optionsscheinverlängerungeinzureichen.Informationen zu ValourValour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischentraditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unser Zielist es, Anlegern den Zugang zu branchenführenden dezentralen Technologien zuermöglichen, die unserer Meinung nach das Herzstück der zukünftigen Finanzweltdarstellen. Im Namen unserer Anteilseigner und Investoren ermitteln wir Chancenund Innovationsbereiche und bauen und investieren in neue Technologien undUnternehmen, um ein vertrauenswürdiges, diversifiziertes Engagement im gesamtendezentralen Finanzökosystem zu bieten. Weitere Informationen oder ein Abonnementfür den Erhalt aktueller Unternehmens- und Finanzinformationen finden Sie unterhttps://valour.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3631542-1&h=1282100299&u