Morgan Freeman übergibt Oscars der Luftfahrt in der scalaria

event resort scalaria am Wolfgangsee (ots) - Die 3. Auflage der Living Legends

of Aviation Europe Awards am Wolfgangsee



Bereits zum 3. Mal wurden die 'Oscars der Luftfahrt' bei den Living Legends of

Aviation Europe Awards vor der eindrucksvollen Kulisse der scalaria in St.

Wolfgang verliehen. Hollywood-Star Morgan Freeman reiste dazu ins Salzkammergut,

um die Preisträger:innen aus der Luft- und Raumfahrtbranche persönlich zu

honorieren. Für ein spektakuläres Rahmenprogramm sorgten erneut 'The Flying

Bulls & Friends', beim Innovation Talk "Automotive & Aviation" wurden mögliche

Szenarien mobiler Zukunft diskutiert.



St. Wolfgang, 27.08.2022. Einen unvergesslichen Abend voller Highlights bot die

3. Auflage der Living Legends of Aviation Europe Verleihung im Event Resort

scalaria am Wolfgangsee. Hollywood-Star Morgan Freeman, selbst begeisterter

Pilot, lies es sich nicht nehmen, gemeinsam mit seiner Partnerin Linda Keena ins

Salzkammergut zu reisen um diesen Feiertag der Luftfahrt zu zelebrieren und die

Preisträger:innen bei der abendlichen Gala im DO-X teatro ihre Auszeichnungen zu

überreichen.