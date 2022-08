Bayer startet zulassungsrelevante Studien zum Hoffnungsträger Asundexian

Vorausgegangen war ein Studienprogramm der Phase II, in dem der Medikamentenkandidat an einer kleineren Patientengruppe mit den betreffenden Krankheiten getestet wurde./mis

BARCELONA/BERLIN (dpa-AFX) - Bayer will seinen Medikamentenkandidaten Asundexian gegen Schlaganfälle nun auch in zulassungsrelevanten Studien an einer breiten Patientengruppe testen. Auf Basis der Phase-II-Daten werde das Phase-III-Entwicklungsprogramm Oceanic gestartet, teilte der Dax -Konzern am Sonntag mit. Der Programmerfolg entscheidet darüber, ob das Mittel ein Nachfolger für Bayers Xarelto wird, einem anderen Gerinnungshemmer, der für Milliardenumsätze sorgt. Experten dürften sich nach einer genaueren Analyse der Phase-II-Daten zeitnah zu den Erfolgsaussichten äußern.

