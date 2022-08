VBKI Sommerfest der Wirtschaft 2022 Sonnige Stimmung trotz Regenwetters / Rund 800 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft treffen sich am Freitagabend, 26.8., auf dem Berliner EUREF-Campus

Berlin (ots) - Das wenig sommerliche Wetter tat der allgemeinen Freude keinen

Abbruch: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause traf sich am

Freitagabend das Who's who der Berliner Gesellschaft beim seit Tagen restlos

ausverkauften Sommerfest der Wirtschaft des Vereins Berliner Kaufleute und

Industrieller (VBKI). Die Wiedersehensfreude auf dem EUREF-Campus war groß, rund

800 Gäste nutzten die Gelegenheit, um endlich wieder in Präsenz bestehende

Kontakte aufzufrischen und neue zu knüpfen.



Zum zweiten Mal nach 2019 fand das VBKI-Event auf dem EUREF-Campus statt. Auf

dem Gelände des Schöneberger Innovationscampus - im Verlauf des Tages hatte das

VBKI-Team den überdachten Bereich kurzfristig erweitert - begrüßte

VBKI-Präsident Markus Voigt die rund 800 Gäste und nutzte die Gelegenheit, allen

Anwesenden für ihre Verbundenheit mit dem VBKI während der zwei zurückliegenden

schwierigen Jahre der Pandemie zu danken. Mit Blick auf die Zukunft rief er die

zahlreichen Vertreter von Politik und Wirtschaft dazu auf, die Kräfte zu bündeln

und miteinander zu agieren, um die akuten Krisen und strukturellen

Herausforderungen in Berlin und darüber hinaus zu bewältigen: "Nutzen Sie die

heutige Gelegenheit, tauschen Sie sich aus, kommen Sie miteinander ins

Gespräch!"