BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer neuen Folge der Krimireihe "München Mord" hat das ZDF am Samstagabend zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr abgeräumt. 5,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schauten sich die Episode "Schwarze Rosen" an. Die Ermittler Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller (Alexander Held) müssen darin den Mord an einer Nachtclubbesitzerin aufklären. Die Einschaltquote lag bei 24,3 Prozent.

Mit weniger als der Hälfte der Zuschauer musste sich die ARD-Show "Verstehen Sie Spaß? - Spezial" begnügen. 2,53 Millionen sahen die Sommerausgabe mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Der Marktanteil betrug 12,4 Prozent. Bei RTL verfolgten 1,65 Millionen (7,6 Prozent) die Magie-Show "Ehrlich Brothers Live!" mit Andreas und Chris Ehrlich.

Das Drama "12 Years a Slave" bei ProSieben schalteten 0,65 Millionen (3,1 Prozent) ein und den Actionfilm "Judge Dredd" bei RTLzwei 0,56 Millionen (2,5 Prozent). Für die Reisedokumentation "50 Jahre Ballermann" bei Kabel eins entschieden sich 0,47 Millionen (2,2 Prozent), für die Animationskomödie "The Boss Baby" bei Sat.1 0,46 Millionen (2,1 Prozent) und für die Dokumentation "Viva Cuba! Alvaro Soler und Nico Santos auf den Spuren von Buena Vista" bei Vox 0,39 Millionen (2,1 Prozent)./sm/DP/he