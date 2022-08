JACKSON HOLE (awp) - Die erste Leitzinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) seit 15 Jahren im Juni ist unter anderem Folge der höheren Bereitschaft der Unternehmen zu Preisaufschlägen. Die lange Zeit bestehende Zurückhaltung der heimischen Unternehmen, die Preise zu erhöhen, ist nach Ansicht der Notenbank weitgehend verschwunden.

Mikropreisdaten würden darauf hindeuten, dass Unternehmen ihre Preispolitik in den letzten Monaten an die gestiegene Inflation angepasst hätten, sagte SNB-Chef Thomas Jordan am Samstag in einer Rede am viel beachteten Notenbankertreffen im amerikanischen Jackson Hole: "So ist der Anteil der Waren und Dienstleistungen mit steigenden Preisen im Landesindex der Konsumentenpreise angewachsen, während der Anteil mit sinkenden Preisen praktisch konstant geblieben ist."