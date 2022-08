Wirtschaft SPD präsentiert Ideen für drittes Entlastungspaket

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD nehmen die Pläne für ein drittes Entlastungspaket konkrete Formen an. Es sieht unter anderem weitere Direktzahlungen vor, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Montagsausgabe).



Auch ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket sowie Schutzklauseln für in finanzielle Not geratene Bürger und Firmen sind demnach enthalten. "Die Krise gemeinsam und solidarisch meistern" - unter diesem Titel hat die Fraktionsführung am Sonntag ein Beschlusspapier auf den Weg gebracht, welches eigentlich für die Klausur der Parlamentarier Ende der Woche in Dresden gedacht war. Nun bringen die Sozialdemokraten ihre Ideen früher in die Debatte ein.