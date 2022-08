Widmen wir uns zunächst den charttechnischen Aspekten.

Aus charttechnischer Sicht stand es für die Aktie Ende Juni / Anfang Juli Spitz auf Knopf, als sie zu einem Ausflug unter die Marke von 5 US-Dollar ansetzte. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass es Curaleaf gelang, im Bereich um 4,8 US-Dollar einen Boden auszubilden und anschließend zu einer Erholung anzusetzen. Diese Erholung hat nun jedoch einen wichtigen Kursbereich erreicht. Widerstände türmen sich nun vor der Aktie auf. Neben den 6,5 US-Dollar sind es die Widerstände bei 7,0 US-Dollar und 7,4 US-Dollar, die es zu überwinden gilt.

Schauen wir uns die aktuellen Quartalsergebnisse von Curaleaf im Detail an. Curaleaf gab den Gesamtumsatz im 2. Quartal 2022 mit 337,553 Mio. US-Dollar an, nach 313,074 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022. Damit verzeichnete das Unternehmen wieder einen Umsatzanstieg, nachdem es von Q4 / 2021 auf Q1 / 2022 noch einen Umsatzrückgang von knapp -2 Prozent hinnehmen musste. Die US-Amerikaner wiesen für das 2. Quartal 2022 einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettoverlust in Höhe von -28,336 Mio. US-Dollar aus; nach einem Nettoverlust in Höhe -19,985 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022. Das adjustierte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) belief sich im 2. Quartal 2022 auf +86,177 Mio. US-Dollar, nach +72,945 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022.

Kurzum. Mit den veröffentlichten Quartalsergebnissen konnte Curaleaf nicht vollends überzeugen; wenngleich das Unternehmen wieder ein Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal (1. Quartal 2022) vorweisen konnte. Allerdings schwächelte einmal mehr die Ergebnisseite. Die Aktie durchläuft aus charttechnischer Sicht eine spannende Phase. Noch wirkt das Erholungsszenario nicht gefestigt. Insofern wäre es eminent wichtig, wenn die Aktie weitere Akzente auf der Oberseite setzen könnte. Das übergeordnete Ziel muss es sein, den Widerstand um 7,4 US-Dollar (April-Hoch) zu überwinden. Auf der Unterseite hat hingegen die Zone 5,0 US-Dollar / 4,8 US-Dollar zentrale Bedeutung als Unterstützung.