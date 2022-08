Aus charttechnischer Sicht war es wichtig, dass Trulieve Cannabis vergleichsweise zügig die Rückkehr in die ehemalige Handelsspanne gelang. Die Rückeroberung der 12,5 US-Dollar neutralisierte das vorliegende Verkaufssignal; nicht mehr und nicht weniger.

Noch immer ist das Handelsgeschehen von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt.

Immerhin konnte die Aktie das Handelsgeschehen zuletzt über die 13 US-Dollar verlagern und so etwas Druck von den 12,5 US-Dollar nehmen. Nichtsdestotrotz gilt es nun. Trulieve Cannabis muss über die 15 US-Dollar ausbrechen, um die Bodenbildung voranzubringen. Ein Vorstoß über die 15 US-Dollar würde der Aktie die Tür in Richtung 17 US-Dollar öffnen.

Blicken wir auf die aktuellen, am 10.08. präsentierten, Ergebnisse des Unternehmens für das 2. Quartal 2022. Wir vergleichen das aktuelle Zahlenwerk mit den Q1-Daten 2022. Trulieve Cannabis wies für das 2. Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 320,3 Mio. US-Dollar aus. Im 1. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 318,3 Mio. US-Dollar. Trulieve Cannabis verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum jedoch einen Nettoverlust in Höhe von -22,5 Mio. US-Dollar. Im 1. Quartal 2022 betrug der Nettoverlust -32,0 Mio. US-Dollar. Trulieve Cannabis gab darüber hinaus das adjustierte EBITDA für das 2. Quartal 2022 mit 111,0 Mio. US-Dollar an; nach 105,5 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022.

Kurzum. Trulieve Cannabis präsentierte Investoren und Anlegern ein solides Zahlenwerk. Die ganz großen positiven Überraschungen blieben zwar aus, dafür gab es auch keine allzu gravierenden Enttäuschungen. Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie zuletzt in ihre vorherige Handelsspanne zurückgekehrt. Die Bodenbildung findet damit ihre Fortsetzung. Um dieses Prozess weiter voranzutreiben, muss es für Trulieve Cannabis über die 15 US-Dollar gehen; im besten Fall dynamisch. Ein solches Szenario würde die weitere Ausdehnung der Bewegung in Richtung 17 US-Dollar oder gar 20 US-Dollar offerieren. Auf der Unterseite haben die 12,5 US-Dollar eine zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Bei einem Rücksetzer unter die 11,0 US-Dollar würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.