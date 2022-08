Aktuell ist es mal wieder so weit. Cresco Labs zeigt vielversprechende Ansätze, die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. Mehr ist es noch nicht, aber bekanntlich ist aller Anfang schwer.

Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten.

Nach dem Rücksetzer unter die markante Unterstützung von 5,3 US-Dollar nahm die Korrektur noch einmal Fahrt auf. Auch der Versuch, im Bereich von 4,0 US-Dollar einen Boden einzuziehen, schlug fehl, sodass sich Cresco Labs rasch unter der Marke von 3,0 US-Dollar wiederfand. Ausgehend vom Verlaufstief bei 2,4+ US-Dollar entwickelte sich eine vorsichtige Erholung, die nun aber entscheidend vorankommen könnte, sollte es Cresco Labs gelingen, den Bereich 3,8 US-Dollar / 4,3 US-Dollar zu überwinden.

Schauen wir uns noch ein paar Eckpunkte aus dem Zahlenwerk von Cresco Labs an. Wir vergleichen die Q2-Daten 2022 mit den Q1-Daten 2022. Cresco Labs wies für das 2. Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 218,226 Mio. US-Dollar aus, nach 214,391 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022. Damit war im Vergleich zum Vorquartal wieder ein Umsatzanstieg zu beobachten, nachdem von Q4/2021 auf Q1 / 2022 noch ein Umsatzrückgang in Höhe von fast 2 Prozent verzeichnet wurde. Das Unternehmen gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -8,296 Mio. US-Dollar an, nach einem Nettoverlust in Höhe von -23,675 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022. Cresco Labs wies das adjustierte EBITDA für das 2. Quartal 2022 mit +50,593 Mio. US-Dollar aus; nach +50,749 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2022.