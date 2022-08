Für den Dax kam es am Freitag (26.08.) knüppeldick. Der Index tauchte unter die Marke von 13.000 Punkten ab. Der schwache US-Handel lässt zudem für den Wochenauftakt nicht viel Gutes erwarten. Kurzum. Es könnte in den kommenden Handelstagen ruppig werden…

Mit dem Rücksetzer unter die 13.000er Marke hat sich das Chartbild weiter eingetrübt. Die zuletzt an dieser Stelle skizzierte charttechnische Lage muss überarbeitet werden:

Rückblick In unserer letzten Kommentierung vor zwei Wochen hieß es unter anderem „[…] Der Dax befindet sich in Bezug auf die nächsten Tage in einer aussichtsreichen Ausgangslage. Die derzeitige charttechnische Konstellation offeriert weitere Chancen. Um diese wahrzunehmen, muss der Index jedoch neue Akzente auf der Oberseite setzen und über die 13.800 Punkte ausbrechen. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 14.000 Punkte hinweg wäre aus bullischer Sicht ideal. Obacht ist in der aktuellen Gemengelage allerdings weiterhin geboten. So würde bereits ein Rücksetzer unter die Zone 13.500 Punkte / 13.400 Punkte die Aufwärtsambitionen deutlich abkühlen lassen und noch einmal den Bereich um 13.000 Punkte auf die Agenda setzen.“



In den letzten Handelstagen verpasste es der Dax zunächst, die Zone um 14.000 Punkte nachhaltig zu überwinden und so die Bewegung noch einmal mit einem frischen Kaufsignal zu befeuern. Die Marktakteure wurden vorsichtiger. Gewinnmitnahmen setzten ein. Der Index drehte nach unten ab.

Der Rücksetzer unter die Zone 13.500 Punkte / 13.400 Punkte war aus charttechnischer Sicht bereits ein deutliches Warnsignal. Mit dem Rücksetzer unter die 13.000 Punkte hat sich das Korrekturszenario weiter manifestiert. Damit rücken nun weitere Unterstützungen in den Fokus. Im Bereich von 12.800 Punkten befindet sich eine weitere Supportzone, deren Tragfähigkeit aber mit Fragezeichen zu versehen ist. In der aktuellen Gemengelage ist eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung der aus unserer Sicht zentralen Unterstützungszone 12.500 Punkte / 12.400 Punkte nicht auszuschließen.

Kurzum. Die mit Spannung erwartete Rede des Fed-Präsidenten Powell auf dem Jackson Hole Symposium hat die Aktienmärkte ins Rutschen gebracht. Zins- und Rezessionsängste sind präsenter, denn je. An der neuen Gemengelage werden die Aktienindizes wohl noch eine Weile zu knabbern haben. Den Aktienmärkten im Allgemeinen und dem Dax im Speziellen dürften turbulente Handelstage ins Haus stehen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage und mit Blick auf die angespannte charttechnische Lage im Index ist eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 12.500 Punkte / 12.400 Punkte nicht auszuschließen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die Zone 13.400 Punkte / 13.500 Punkte.