Unsere letzte Kommentierung zum Nasdaq 100 überschrieben wir an dieser Stelle mit „Geht das eindrucksvolle Comeback in die nächste Runde?“. Spätestens die Rede des Fed-Präsidenten Powell auf dem Jackson Hole Symposium hat die Karten neu gemischt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Vor allem die Ausbrüche über die Widerstandszone 12.000 Punkte / 12.200 Punkte sowie über den Bereich um 13.000 Punkte waren wichtige Teilerfolge. Den Ausbruch über die 13.000er Marke muss der Nasdaq 100 nun manifestieren, will er den nächsten markanten Bereich um 14.000 Punkte ins Visier nehmen. Eine Ausdehnung der Bewegung über das vermeintlich gut ausgebaute Widerstandscluster 14.000 Punkte / 14.300 Punkte inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie wäre aus charttechnischer Sicht ein Meilenstein. Sollte es hierzu kommen, würde sich darüber hinaus der Ausbruch aus dem bis zuletzt dominanten Abwärtstrend (rot dargestellt) bestätigen. Kurzum. Der Nasdaq 100 hat das Momentum auf seiner Seite. Aktuell gilt es auf der Unterseite, den Bereich um 13.000 Punkte zu verteidigen und das Aufwärtsszenario nicht zu gefährden. Sollte es signifikant darunter gehen, ist Obacht geboten. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung ebenfalls klar definiert: Der Nasdaq 100 muss den Bereich 14.000 Punkte / 14.300 Punkte zurückerobern.“



Dem Nasdaq 100 gelang es in der Folgezeit nicht, den Bereich 14.000 Punkte / 14.300 Punkte zurückerobern und so der Aufwärtsbewegung weiteren Schwung zu verleihen. Und so kam es, wie es kommen musste. Der Nasdaq 100 drehte nach unten ab. Zuletzt versuchte sich der Nasdaq 100 an einer Stabilisierung im Bereich von 13.000 Punkten.

Mit dem schwachen Wochenausklang vom Freitag (26.08.) könnte nun ein neues Kapitel aufgeschlagen worden sein. Durch den knackigen Rücksetzer hat sich der Index bereits deutlich von den 13.000 Punkten entfernt. Damit rückt nun unweigerlich die nächste eminent wichtige Unterstützungszone 12.200 Punkte / 12.000 Punkte in den Fokus des Marktes. Sollte auch diese nicht halten, könnte es für den Nasdaq 100 auch noch einmal in Richtung 11.000 Punkte gehen.

Kurzum. Die Rede des Fed-Präsidenten Powell auf dem Jackson Hole Symposium hat vor allem den zinssensiblen Technologiebereich in Aufruhr versetzt. Der starke Rücksetzer vom Freitag belegt die Verunsicherung der Marktakteure. Als Katalysator dürfte sich zudem der Umstand erwiesen haben, dass sich das Ganze vor dem Wochenende abspielte. Aus charttechnischer Sicht gilt es nun! Der Index steuert mit großer Vehemenz in Richtung 12.200 Punkte / 12.000 Punkte. Ein Bruch dieser Zone gilt es, zu verhindern, anderenfalls stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 11.000 Punkte nicht mehr viel im Wege. Entlastung muss her, doch erst Gegenbewegungen, die den Index über die 13.350 Punkte zurückführen, erlangen Relevanz.