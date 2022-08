Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir vor zwei Wochen mit „Geht dem Greenback nun die Puste aus?“. Zum damaligen Zeitpunkt konsolidierte der Greenback seine vorherige Rally gegen den Yen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit setzte der US-Dollar seine furiose Rally fort. Bis weit über die 139 JPY trieb der Greenback seine Aufwärtsbewegung voran, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und das Vorhaben des US-Dollars, über die psychologisch wichtigen 140 JPY zu laufen, vereitelten. Nach der fulminanten und lang gezogenen Aufwärtsbewegung, die Anfang März im Bereich von 115+ JPY ihren Anfang nahm, kommt die aktuelle Konsolidierung des US-Dollars nicht überraschend. Solange sie sich in geordneten Bahnen abspielt und bestimmte Chartmarken nicht unterschreitet, ist sie aus technischer Sicht sogar zu begrüßen. Bereits jetzt von einer oberen Trendwende zu sprechen, wäre demnach noch verfrüht. Um das einmal mit an konkreten Bereichen zu verdeutlichen: Der Bereich um 130 JPY / 131,3 JPY hat sich in den letzten Wochen eine große Bedeutung als Unterstützung erarbeitet. Zuvor fungierte der Bereich als Widerstand; u.a. bildete sich hier im April und Mai ein Doppeltop aus. Sollte es daher für den US-Dollar signifikant unter die 130 JPY gehen, wäre Obacht geboten. Ein potentielles Warnzeichen gilt es aus charttechnischer Sicht jedoch zu thematisieren: Die Chartverlauf der letzten Wochen lässt sich auch in das Korsett einer potentiellen S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation pressen. Diese potentielle obere Trendumkehrformation hat sich aber noch nicht vervollständigt. Auch vor diesem Hintergrund gilt es, den Bereich 130 JPY / 131,3 JPY im Auge zu behalten. […]“.

In den letzten Tagen verstand es der US-Dollar, die Zone 131,3 JPY / 130,0 JPY erfolgreich zu verteidigen. Diese geriet nie wirklich in Gefahr. Stattdessen verlagerte sich das Handelsgehen nach und nach wieder in Richtung 135 JPY und 136,7 JPY. Die Rückeroberung der 135 JPY /136,7 JPY ebnet dem US-Dollar nun den Weg in Richtung des letzten Verlaufshochs bei 139,3+ US-Dollar.

Für das Währungspaar brechen nun spannende und möglicherweise richtungsweisende Handelstage an. Mit einem Niveau von 137+ JPY hat sich der Greenback in Schlagdistanz zu seinem letzten Bewegungshoch vorgearbeitet. Insofern könnte es nun jederzeit zu Attacken auf das letzte Bewegungshoch kommen.

Die charttechnischen Aspekte lassen sich kurz und knapp, wie folgt zusammenfassen: Der US-Dollar übt verstärkt Druck aus. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 139,3+ US-Dollar würde das Rallyszenario reaktivieren. Hingegen ist unverändert Obacht geboten, sollte es für den US-Dollar noch einmal unter die 130 JPY gehen.

In den nächsten Handelstagen steht eine Vielzahl relevanter Daten zur Veröffentlichung an. Auf US-amerikanischer Seite ist die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für August am kommenden Freitag (02.09.) einer der Höhepunkte. Bereits am kommenden Mittwoch (31.08.) werden in Japan unter anderem frische Daten zur Entwicklung der Industrieproduktion und zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Auch diese könnten dem Währungspaar frische Impulse geben.