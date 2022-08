CATL unterzeichnet fünfjähriges strategisches Kooperationsabkommen mit SERES und liefert Qilin-Batterien für neue AITO-Modelle

NINGDE, China, 28. August 2022 /PRNewswire/ -- Am 27. August gaben CATL und SERES gemeinsam bekannt, dass Qilin-Batterien neue AITO-Modelle antreiben werden. Beide Seiten haben ein langfristiges strategisches Kooperationsabkommen mit einer Laufzeit von fünf Jahren unterzeichnet, das vorsieht, dass alle AITO-Modelle mit EV-Batterien von CATL ausgestattet werden.

Der Abschluss des Abkommens über die strategische Zusammenarbeit stellt eine umfassende Aktualisierung der Partnerschaft dar, die beide Seiten im Jahr 2021 geschlossen haben. Als CTP-Technologie der dritten Generation von CATL stellen die Qilin-Batterien, die in den neuen AITO-Modellen zum Einsatz kommen, die weltweit höchste Integrationsstufe für Batteriesysteme dar. Mit einer rekordverdächtigen Volumennutzungseffizienz von 72% und einer Energiedichte von bis zu 255 Wh/kg ist er in der Lage, eine Reichweite von über 1.000 km zu erzielen. Durch den Einsatz der bahnbrechenden großflächigen Zellkühlungstechnologie unterstützt Qilin außerdem einen Heißstart in 5 Minuten und eine Schnellladung in 10 Minuten. Die mit Qilin betriebenen Modelle werden die Reichweite um 10% erhöhen und insgesamt eine Verbesserung der Reichweite, des Schnellladevorgangs, der Sicherheit, des Lebenszyklus, der Effizienz und der Leistung bei niedrigen Temperaturen erzielen.