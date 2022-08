FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur innenpolitischen Lage:

"Was sich (...) auf der innenpolitischen Bühne abspielt, ist nicht dazu angetan, Ruhe als die erste Bürgerpflicht erscheinen zu lassen. Knapp ein Jahr nach der Bundestagswahl liegen die Nerven in Berlin blank: Die nicht in die Kabinettsdisziplin eingebundenen SPD-Führungsleute Esken, Klingbeil und Kühnert führen den grünen Welterklärer Habeck als Scheinriesen vor, die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann nimmt regelmäßig das Kanzleramt für ausbleibende Rüstungslieferungen an Kiew in Haft, FDP und Grüne beharken sich nicht nur in Sachen Corona, sondern auch bei Themen wie der von der FDP favorisierten Ex-post-Triage. Der Punkt könnte nicht fern sein, an dem die Ampelkoalition vollends aus dem Tritt kommt."/yyzz/DP/he