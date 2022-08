"Deutschland ist neben reichen russischen Touristen durch vielfältige Kontakte zu Freunden und Verwandten betroffen, die etwa Millionen Spätaussiedler in ihre alte Heimat haben. Diese Menschen muss die Bundesregierung im Blick behalten, wenn auf EU-Ebene über die Visafrage debattiert wird, genauso wie oppositionelle Russen, die das Land verlassen wollen - oder Touristen, die im Urlaub möglicherweise zum ersten Mal mit einer anderen Sicht auf den Krieg konfrontiert werden."/yyzz/DP/he

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Streit in der EU/Visa:

Pressestimme 'Märkische Oderzeitung' zu Streit in der EU/Visa

