"Das Land ist nun mal in einer schweren Krise. Es braucht jetzt eine Koalition, die die Lage als große Gemeinschaftsaufgabe begreift - und in der nicht jede Partei ihren eigenen Kurs fährt. Vielleicht rächt sich, dass Olaf Scholz nicht SPD-Chef ist - so sind viele Nebenzentren entstanden, die hü sagen, wenn der Kanzler hott meint. Das gilt auch für die Grünen mit ihren zwei Führungsfiguren in der Regierung und zugleich ihren zwei Parteichefs daneben. Einzig Christian Lindner ist Parteichef und Finanzminister, ein Vorteil. Den er bisher aber kaum nutzen kann."/yyzz/DP/he

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer