Habeck informiert sich über Projekte des Norddeutschen Reallabors

HAMBURG (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) informiert sich am Montag (9.45 Uhr) in Hamburg über die Lösungsvorschläge des Norddeutschen Reallabors zur Sicherung der Energieversorgung und zum Erreichen der Klimaziele. Bei dem energiepolitischen Spitzendialog in der Handelskammer werden auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) und Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsstaatssekretärin Ines Jesse (SPD) erwartet.

Das Norddeutsche Reallabor mit seinen mehr als 50 Partnern will dabei nach eigenen Angaben Einblicke geben unter anderem in seine Projekte zur Sektorenkopplung in der Industrie, zur Wärmeversorgung und zur Mobilität. Auch wolle es zeigen, mit welchen Wasserstoff-Vorhaben die Abkehr von fossilen Energien beschleunigt werden könne und wie aus vielen einzelnen Projekten ein gesamtsystemischer Ansatz werde./klm/DP/he