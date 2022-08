FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9915 US-Dollar. Sie notierte damit wieder unter Parität, war also wie schon in der vergangenen Woche weniger als einen Dollar wert. Ein ähnlich niedriges Niveau hatte der Euro vor etwa zwanzig Jahren markiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch knapp über Parität auf 1,0007 Dollar festgesetzt.

