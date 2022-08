Die Börse ist unbeständig und Prognosen sind schwer, doch soweit kann ich mich am Morgen bereits aus dem Fenster lehnen: Wir starten mit einem GAP in die neue Woche!

Rückblickend zum Freitag gab es nämlich starken Druck auf der Unterseite. Vor allem am Nachmittag, als Jerome Powell zum Jackson Hole Symposium die Börsianer auf weitere Zinsanhebungen einstimmte. Die Börse ARD hatte dies wie folgt zusammengefasst:

Wall Street Marktbericht 2022-08-26

Hier wünschte man sich den Short vom Morgen, der am Tageshoch eingegangen wurde, noch einmal zurück:

Gap-Trade am 2022-08-26 im DAX

Diesen Trade habe ich Dir als Video aus dem Livetrading hier abgebildet:

Vor allem die Wall Street reagierte also nervös auf die Worte des FED-Präsidenten und lösten damit auch für den DAX einen weiteren Abwärtsschub aus. In Summe war es dann der schwächste Tag der Woche, wie man bereits an den Daten der Börse Frankfurt ablesen kann:

2022-08-26 Boerse Frankfurt

Dieser Trend vollzog sich bis zum Handelsende in der Nachbörse hinein und erreichte dort noch einmal eine gesteigerte Bandbreite von knapp 500 Punkten:

Keine Aktie notierte im Gewinn beim Index-Blick auf die Heatmap:

Heatmap der DAX-Aktien am 2022-08-26

Was kann man für die neue Woche ableiten?

Weitere Abgaben zum Wochenstart

Mit dieser starken Bewegung entfernte sich der Index weiter von der Abwärtstrendlinie, die wir vor zwei Wochen noch auf der Oberseite testen konnten, entfernt und legte im Monat August rund 1.000 Punkte zurück:

20220826 DAX Xetra Big Picture Trend

In Summe notiert der DAX damit im August wieder im roten Bereich. Vor dem statistisch wichtigen und auch negativen Monat September ist dies bereits ein Signal, was für zusätzliche Nervosität sorgt:

2022-08-27 DAX Monatsperformance

Die Stimmung legt sich nun auch auf den Fear and Greed Index:

2022-08-29 Fear and Greed

Sprachen wir bis Freitagmorgen noch über die Bodenbildung um 13.100, welche für eine Gegenbewegung von rund 300 Punkten gut war, löste sich dieses Szenario am Abend dann völlig auf:

20220826 DAX Xetra Mittelfrist

Mit dem Unterschreiten der psychologisch wichtige Marke von 13.000 Zählern rücken nun die nächsten Ziele bei den August-Tief wieder ins Blickfeld:

20220826 DAX Xetra Big Picture

So schwach wie die Nachbörse war, so geht es auch am Montag weiter. Wir eröffnen demnach mit einem recht großen GAP den Handelstag:

20220829 DAX Vorboerse

Im Endloskontrakt habe ich den aktuellen Stand und die August-Tiefs einmal zusammen markiert:

20220829 DAX Endloskontrakt

LIVE siehst Du meine Einschätzung in der Vorbörse und über den Handelstag hinweg auf Deutschlands erstem Finanzstream-Kanal in HD - dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN - kostenfrei und über mehrere Stunden. Zudem kommentiere ich mit anderen Händlern LIVE dem Handelsverlauf, die Quartalszahlen und weitere Finanzdaten:

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Dein Trading am Montag den 29.08.2022

Neben dem täglichen Livestream auf Twitch ab der Vorbörse gibt es einige Ausschnitte auch im Nachgang auf meinem YouTube-Kanal als Videobesprechung ganz interaktiv. Darin integriert ist auch der Livetradingroom, der am Montag mit Marcus Klebe zusammen um 15.30 Uhr startet:

Anzusprechen gibt es die weiteren Quartalszahlen vond er Wall Street, die ich Dir hier auszugsweise präsentiere:

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Vor allem der US-Arbeitsmarkt am Freitag wird spannend werden. Doch die Woche startet erst einmal ruhig mit dem Dallas Fed Herstellungsindex und einer Rede von Frau Brainard am Abend.

Die Termine siehst Du hier im Detail:

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

