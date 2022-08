Wirtschaft Unternehmen bei Neueinstellungen etwas vorsichtiger

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland ist geringfügig gesunken. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer fiel im August auf 101,0 Punkte, nach 101,1 Zählern im Juli.



Die Unternehmen planen demnach aber immer noch, die Mitarbeiterzahl trotz vieler Unsicherheiten zu erhöhen. Der Fachkräftemangel macht es gleichzeitig jedoch schwierig, viele offene Stellen zu besetzen. In der Industrie fiel das Beschäftigungsbarometer das dritte Mal in Folge.