Die Nachricht von US-Notenbankchef Jerome Powell an die Märkte war ungewöhnlich deutlich. Er betonte nach dem Jackson Hole Meeting, am harten Kurs zur Bekämpfung der Inflation festzuhalten. Um wieder Preisstabilität zu erreichen, müsse die Fed die Zinsen weiter anheben. Die Konsequenz einer längeren Phase von schwächerem Wirtschaftswachstum wird dabei in Kauf genommen. Für Firmen wie SAP bedeutet dies weniger Aufträge. Dass sich SAP in einer Umbruchphase befindet und am 21. Juli für vielen Marktteilnehmer enttäuschende Zahlen präsentierte, ist für die Kursentwicklung auch nicht hilfreich. Die Aktie reagierte am vergangenen Freitag mit einem Minus von knapp 3 Prozent.

Der Kurs von SAP befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend und ist nicht mehr weit von den Tiefs aus dem Jahre 2020 bei 82,13 Euro entfernt. Sinkt der Kurs noch weiter, tritt er in einen Unterstützungsbereich zwischen 84,29 und 82,13 Euro ein. In einem möglichen Szenario ist auch der Durchbruch dieser Unterstützung denkbar. In diesem Fall könnte der Kurs bis zur Magic Number bei 77 Euro sinken. Trotz des 34-prozentigen Kursrückgangs seit Jahresbeginn weist der Softwareriese noch immer ein erwartetes KGV 2022 in Höhe von 33,71 aus. Bei SAP wurde die längste Zeit ein beträchtliches Wachstum eingepreist, was bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Oktober 2020 erstmals nicht erreicht werden konnte. Bis in das Jahr 2024 ist immer noch ein Gewinnwachstum je Aktie von 60 Prozent geplant. Ein Ziel, dass unter der neuen Prämisse eventuell nicht mehr zu erreichen ist.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz: