Dem Wall Street Journal zufolge liegt das daran, dass sich die Jugendlichen, anstatt fernzusehen, lieber den sozialen Medien, Videospielen und Streaming-TV zuwenden. In den letzten drei Jahren hat sich die Nutzung westlicher Streaming-Plattformen mehr als verdoppelt: Ganze 8,8 Milliarden Stunden verbrachten Sportinteressierte dort im ersten Quartal 2021 – das entspricht einem Anstieg von 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Weltweit nehmen gestreamte Live-Events eine immer wichtigere Rolle ein. Investoren erkennen das Potential des unter Fans „geteilten Augenblicks“ rund um den Globus und zahlen große Summen, um sich die Rechte an Sportveranstaltungen, E-Sportsveranstaltungen und anderen Events zu sichern.

Wunsch nach Ad Hoc Entertainment

Hier setzt die innovative Fandifi-Plattform an. „Die Zuschauer wollen nicht mehr einsam vor dem Fernseher sitzen, sondern gemeinsam jubeln - zuhause vor dem Bildschirm oder im Stadion“, erklärt Vinokurov. In der Vernetzung über die Sozialen Medien liegt, seiner Einschätzung nach, ein großes Potential.

Die Fandifi-Plattform läuft auf einem assoziierten neuronalen Netzwerk und ist speziell auf die Bedürfnisse von Content-Erstellern zugeschnitten, die so ihre Zielgruppen direkt adressieren oder neue hinzugewinnen können.

Die Fans hingegen wetten auf Ergebnisse oder spielen selber. Für ihre Aktivitäten gibt es Punkte, die sie auf einer interoperablen, Blockchain-unabhängigen Plattform gegen NFTs einlösen und dort handeln können. Dabei deckt Fandifi langfristig nicht nur den Sport und E-Sports-Bereich ab, sondern so ziemlich jeden Bereich, für den Fans sich begeistern, beispielsweise Filme, Musik, Live Events, Mode oder Kochshows.

Fandifi lässt sich auf vielfältige Weise nutzen. So überträgt Fandifi Veranstaltungen verschiedenster Art entweder direkt oder ist als App in andere Plattformen eingebettet oder wird parallel genutzt, meist per Smartphone. Außerdem können User ihre eigenen Events auf Fandifi einstellen.