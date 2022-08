Hoffnung auf positive Konjunkturdaten

Nachdem sich die Analysten bereits in der Vorwoche sehr verhalten über die kurzfristigen Marktchancen an den Aktienmärkten geäußert hatten, scheint sich die Stimmung unter den Marktbeobachtern in den vergangenen Tagen weiter eingetrübt zu haben. Mit Verweis auf die drohenden Zinserhöhungen, die zuletzt weiter deutlich gestiegenen Gaspreise, die Konsumzurückhaltung der Verbraucher und eine möglicherweise weiter steigende Inflationsrate – Bundesbankpräsident Joachim Nagel hält im Herbst beispielsweise eine Inflationsrate von über 10 Prozent für möglich – erwarten sie zumindest für die kommenden Tage weitere Rückschläge an den Aktienmärkten. Aufwärtspotenzial billigt den Märkten dagegen zurzeit kaum ein Experte zu.

Eine zentrale Frage ist allerdings, ob auch in der aktuellen Woche wieder einige Konjunkturdaten überraschend positiv ausfallen und damit die Börsen stabilisieren. Dabei werden zahlreiche beachtenswerte Daten veröffentlicht. Am Dienstag stehen beispielweise die neuesten Zahlen zur Entwicklung des Verbrauchervertrauens in der Eurozone sowie der Verbraucherpreisindex für Deutschland zur Veröffentlichung an. Am Mittwoch folgen unter anderem die neuesten deutschen Arbeitslosenzahlen und der Chicago Einkaufsmanagerindex. Und am Donnerstag dürfte der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone und für Deutschland mit im Mittelpunkt des Interesses stehen.