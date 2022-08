Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,98 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Der Spezialist für alternative Kraftstoffe und Wasserstoff-/ Biogasinfrastrukturen; Führende Marktpositionierung bei alternativen Kraftstoffsystemen und Gas- und Wasserstoffinfrastrukturen; Starker Markttrend zu Biomethan und Wasserstoff sorgt für hohes Wachstumspotenzial im Gas-/Wasserstoffmobilitäts- und Infrastrukturgeschäft des Technologiekonzerns; Vielversprechende Wachstumsstrategie sollte ein dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum ermöglichen; Kursziel: 0,98 EUR; Rating: Kaufen



Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2021



Das abgelaufene Geschäftsjahr des Landi Renzo-Konzerns war v.a. geprägt durch signifikantes Wachstum, die erstmalige Konsolidierung des Joint Ventures SAFE & CEC und der Metatron-Akquisition und durch die andauernde Corona-Pandemie.



Im vergangenen Geschäftsjahr konnte die Landi Renzo-Gruppe mit einem dynamischen Konzernumsatzanstieg um 69,9% auf 241,99 Mio. EUR (VJ: 142,46 Mio. EUR) seinen eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Zu diesem sprunghaften Wachstum hat insbesondere die erstmalige Konsolidierung der SAFE & CEC-Gruppe (Infrastrukturgeschäft; mit Umsatzbeitrag durch Konsolidierung von 69,08 Mio. EUR) geführt, nachdem Landi Renzo zuvor die Kontrolle über das gemeinsame Joint Venture (51,0%-Beteiligung) erlangt hat. Bereinigt um die Konsolidierungseffekte von SAFE & CEC und der Metatron-Übernahme (Umsatzbeitrag durch Konsolidierung: 6,10 Mio. EUR), ergab sich für das Kerngeschäft (Green Transportation) ebenfalls auf vergleichbarer Basis zum Vorjahr ein deutlicher Umsatzanstieg um 17,1% auf 166,82 Mio. EUR.



In Bezug auf die regionale Verteilung der Erlöse hat der Landi Renzo- Konzern im vergangenen Geschäftsjahr 55,5% seiner Konzernumsatzerlöse von 241,99 Mio. EUR in Europa erwirtschaftet. Die verbliebenen Umsatzerlöse entfielen auf Nord- und Südamerika (15,9%) sowie Asien und die restliche Welt (28,6%).



Durch die im Sommer 2021 getätigte Metatron-Akquisition, hat Landi Renzo sein Green Transportation-Segment im Bereich von Gas- und Wasserstofftechnologien für den Antrieb von mittleren und schweren Nutzfahrzeugen (Mid & Heavy Duty) deutlich gestärkt und zugleich seine geografische Präsenz und Kundenbasis in diesem Geschäftsfeld signifikant ausgebaut.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 0,98 Euro