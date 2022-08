dynaCERT verstärkt sein Board mit Jeff Zajac

Herr Zajac ist Founder und CEO von Facial Stats Ai, einem Unternehmen, das auf neuronale Netze, Computer Vision und künstliche Intelligenz auf dem kanadischen, US-amerikanischen, mexikanischen und mittelamerikanischen Markt spezialisiert ist und Niederlassungen in Toronto und Mexiko-Stadt unterhält sowie über ein selbst aufgebautes Vertriebshandelsnetz verkauft. Er ist außerdem CEO und Co-Founder von Solus One / VB, einem multinationalen SaaS-basierten Softwareunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Verbesserung von VoIP-Technologien zur Kostensenkung und Leistungsmaximierung sowie auf die Beratung von Großkunden aus der Politik- und Medienbranche in den Bereichen Marktforschung und Kommunikationseffizienz gerichtet ist. Herr Zajac nahm an Team Canada Missions in Asien, den USA, dem Nahen Osten und Lateinamerika teil, einschließlich Messen der IKT-Branche als Aussteller. Darüber hinaus kann er Erfahrungen aus erster Hand mit BDC, EDC und VCs vorweisen. Er ist auch CEO und Founder von New Rock Mining, einem Mineralexplorationsunternehmen, das über Schürfrechte und Optionen in Neufundland verfügt.

Herr Zajac war Dozent am Humber College und am Seneca College, wo er Einführung in die Wirtschaft, Arbeitswirtschaft und Buchhaltung für Apotheker unterrichtete. Er war Gastredner zu Themen wie International Business, Entrepreneurship oder Asian & Latin America Business an der Guelph University, dem Humber College, der University of Toronto, der Ryerson University, der Regierung von Ontario, Ontario Exports, der York University, der Ontario University, dem Cambrian College und der Laurentian University.

Jeff Zajac, FCPA, FCMA, CPA, CMA, MA, B.Comm, ist ein Fellow Chartered Professional Accountant, dem diese Ehre noch vor seinem 40. Lebensjahr zuteilwurde. Er besitzt ein Master of Arts-Diplom in Leadership Studies von der University of Guelph und absolvierte den Canadian Securities Course. Außerdem besuchte er die Kurse über Certified International Trade Professional (CITP) an der Carleton University. Er ist ein Certified Management Accountant und besitzt ein Bachelor of Commerce and Finance-Diplom mit Schwerpunkt Wirtschaft von der University of Toronto.