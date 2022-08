Halla Group ändert anlässlich ihres 60-jährigen Firmenjubiläums ihren Firmennamen in HL ("Higher Life") Group

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - HL Group geht neue Wege mit ihren führenden

Konzerngesellschaften HL Holdings, HL Mando und HL D&I Halla



"Die Jugend ist der Anspruch unserer Zeit. Wir werden mit unseren neuen jungen

Marken einen kühnen Schritt nach vorne machen", sagte Chung Mong-won, Chairman

der HL Group.



Anlässlich ihres 60-jährigen Firmenjubiläums ändert die Halla Group ihren

Firmennamen in HL ("Higher Life"), womit sie ihr Streben nach höherer

Lebensqualität zum Ausdruck bringt. Die Halla Group hatte ihren Firmennamen seit

der Einführung der Marke Halla im Jahr 1984 38 Jahre lang beibehalten. HL wird

als neuer Name für die Gruppe dienen. Die Ursprünge der HL Group gehen zurück

auf die Gründung der Hyundai International Inc. im Jahr 1962 durch den

verstorbenen Chung In-yung.