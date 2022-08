Biofrontera: Überraschend hoher Umsatz

Nach Darstellung von SMC-Research habe die Biofrontera AG einen überraschend hohen Umsatz im zweiten Quartal erzielt, das allerdings zum Teil wegen abrechnungstechnischer Besonderheiten. SMC-Analyst Holger Steffen hat in Reaktion auf die Zahlen seine Schätzungen für das US-Geschäft angehoben, für das Europageschäft aber etwas reduziert. Trotz einer leichten Kurszielreduktion sieht er großes spekulatives Erholungspotenzial für die Aktie.

Biofrontera habe für das zweite Quartal gemäß SMC-Research einen überraschend hohen Umsatz gemeldet, weil die US-Erlöse deutlich über dem Niveau ausgefallen seien, das aus den bereits bekannten Einnahmen von Biofrontera Inc. und dem Lizenzanteil der AG zu erwarten gewesen wäre. Dabei dürften nach Darstellung der Analysten aber abrechnungstechnische Besonderheiten (etwa eine Bevorratung der US-Gesellschaft) eine Rolle gespielt haben. Die Erlöse in Europa seien hingegen enttäuschend gewesen, vor allem in Deutschland seien die Erwartungen des Researchhauses verfehlt worden. Trotzdem habe dank der hohen US-Einnahmen ein deutlich positives EBITDA und EBIT erzielt werden können, und das nicht nur im zweiten Quartal, sondern auch auf Halbjahresbasis. Das Management habe daraufhin die Prognose bekräftigt, die einen Umsatz zwischen 24 und 27 Mio. Euro, ein in etwa ausgeglichenes EBITDA und ein negatives EBIT im niedrigen einstelligen Millionenbereich vorsehe.