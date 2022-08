QPS BAUT SEIN GLOBALES ANGEBOT AN MEDIZINISCHEN, REGULATORISCHEN UND BIOTECHNOLOGISCHEN DIENSTLEISTUNGEN WEITER AUS

NEWARK, Del., 29. August 2022 /PRNewswire/ -- QPS, ein führendes globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), erweitert seine präklinischen, bioanalytischen und klinischen Dienstleistungen um ein verbessertes Angeboten in den Bereichen Medizin, Regulierung und Biotechnologie. Mit diesen verbesserten globalen Fähigkeiten erfüllt QPS den Bedarf an Agilität, Flexibilität und Geschwindigkeit in der globalen Arzneimittelentwicklung, wobei QPS den Schwerpunkt auf die kundenspezifischen Anforderungen in der Biotechnologie legt.

QPS hat drei neue Führungskräfte ausgewählt, die diesen Wandel leiten sollen: Heather Messenger, Sr. Vice President, Head of Global Biotech Services, Sarah Cross, Executive Director, Head of Global Medical Affairs und Kimberley Buytaert-Hoefen, Executive Director, Head of Global Regulatory Affairs. Gemeinsam werden sie die globale Zusammenarbeit weiter stärken und so einen agilen und flexiblen klinischen Betrieb, stärkere Kundenbeziehungen und erweiterte strategische Partnerschaften ermöglichen.

Frau Messenger, die mit über 26 Jahren Erfahrung im Biotech-, BioPharma- und CRO-Sektor zu QPS kommt, wird die Führung bei der Erweiterung der klinischen Ausführungsdienstleistungen von QPS übernehmen, wobei der Schwerpunkt auf Biotech-Kunden liegt. Sie hat in mehr als sieben Startup-Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie und Biopharma gearbeitet und verfügt über ein tiefes Verständnis der Branche und der Mittel, die ein CRO-Partner benötigt, um die klinische Entwicklung zu beschleunigen.

Dr. Cross verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in Medical Affairs in den Bereichen Immunologie, Onkologie und Frauengesundheit mit Schwerpunkt auf klinischer Forschung, Produktentwicklung, Produkteinführung, Diagnostik und Technologietransfer in der Pharma-, Biotech- und CRO-Branche. Mit ihrer umfassenden Erfahrung im Bereich Medical Affairs über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg wird sie das Wachstum und die Entwicklung des Global Medical Affairs Teams bei QPS unterstützen und zu erstklassigen strategischen Partnerschaften, Unterstützung bei klinischen Studien, medizinischer Kommunikation, medizinischer Ausbildung und der Evidenzgenerierung für Pharma- und Biotech-Kunden beitragen.