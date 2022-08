Dieselabgasskandal Neuer Schwung bei Wohn- und Reisemobilen (FOTO)

Mönchengladbach (ots) - Das Oberlandesgericht München geht davon aus, dass Fiat

Chrysler in einem Wohnmobil Boxstar 600 Solution 4 von Knaus eine unzulässige

Abschalteinrichtung verbaut hat. Es ist zielführend, aufgrund der gestiegenen

Gebrauchtwagenpreise den kleinen Schadensersatz in Form einer angemessenen

Wertminderung durch Vergleich oder Urteil zu erstreiten und das betroffene

Wohnmobil behalten zu können.



Fiat Chrysler steht als Hersteller der Basisfahrzeuge für hochwertige Wohn- und

Reisemobile mitten im Feuer des Dieselabgasskandals. Eine Verfügung des

Oberlandesgericht München vom 3. August 2022 (Az.: 36 U 3000/22) verstärkt diese

Ansicht. Streitgegenständlich ist ein Wohnmobil Boxstar 600 Solution 4 von Knaus

mit einem Fiat Ducato-Motor. Das Gericht verweist in seiner Verfügung auf die

verbraucherfreundliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und hält ein

sittenwidriges Handeln von FCA für begründet.