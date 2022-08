Faber-Castell startet internationale Kampagne zur Nachhaltigkeitskommunikation / Ökologische Führungsrolle des Unternehmens soll global sichtbar werden (FOTO)

Stein (ots) - Im September startet Faber-Castell eine internationale Kampagne

zur Kommunikation seiner vielfältigen Maßnahmen für eine nachhaltige Produktion.

Damit möchte das Unternehmen innerhalb der Branche seine Führungsposition bei

der Nachhaltigkeit untermauern und sein Engagement weltweit sichtbar machen: Als

Branchenerster hat Faber-Castell bereits Mitte der 1980er-Jahre auf eigenen

Holzanbau gesetzt. 10.000 Hektar Kiefernforste versorgen das Unternehmen mit

eigenem, zertifiziertem Holz für die Stifteproduktion. Die Waldbewirtschaftung

ist aber nur ein Teil eines ambitionierten Nachhaltigkeitsprogramms, das in

einer global angelegten 360-Grad-Kampagne Konsumentinnen und Konsumenten über

das generationenübergreifende und zukunftsgerichtete Engagement des Unternehmens

informiert.



Kreativität und Nachhaltigkeit als Säulen der Wachstumsstrategie





Der Titel der Kampagne lautet "Change needs creativity." Denn Kreativitätdurchbricht festgefahrene Denkmuster und zeigt neue Wege, die Faber-Castellgeht, um globale Herausforderungen wie Klimaveränderung, Ausbeutung vonRessourcen und Bedrohung der Ökosysteme durch Plastikmüll zu meistern.Nachhaltigkeit zu leben und Kreativität freizusetzen, sind feste Bestandteileder Wertekultur und unternehmerischen Mission. "Das Kampagnenmotto entsprichtdem Selbstverständnis von Faber-Castell", sagt der Vorstandsvorsitzende StefanLeitz. "Wir sind ein Traditionsunternehmen, das im Lauf seiner GeschichteKreativität und Mut zum Wandel immer wieder erfolgreich unter Beweis gestellthat. Denn ohne Ideen gibt es keinen Fortschritt. Das gilt auch für den Erhaltunserer Erde in ihrer Schönheit und Vielfalt."Die Kommunikation der Inhalte basiert auf einer Nachhaltigkeitsstrategie, dieFaber-Castell kürzlich im Rahmen eines vielschichtigen Wachstumsprogramms fürdie kommenden fünf Jahre festgeschrieben hat. Unter dem Motto "One Faber-Castell- creating a colorful future" will das Unternehmen weltweit Marktanteilegewinnen.Damit die Welt so bunt bleibt, wie sie istDie Nachhaltigkeitskommunikation fokussiert sich nicht nur auf starke medialeKernbotschaften, sondern verweist mit QR-Codes transparent auf die zugrundeliegenden Ziele, Maßnahmen und Fortschrittsberichte des Unternehmens im Rahmenseiner jährlichen Nachhaltigkeitsreports.Die Kampagneninhalte zeigen, wie Faber-Castell immer wieder kreative Lösungenfür nachhaltiges Handeln findet, damit unsere Welt so bunt bleibt, wie sie ist.Die Beiträge werden international über soziale und klassische Medien geteilt undauch in den unternehmensinternen Kommunikationskanälen ausgespielt. So möchtedie Unternehmensgruppe den Endkundinnen und Endkunden, Geschäftspartnern und