Verabschiedung des Vizepräsidenten des Bundespatentgerichts Dr. Klaus Strößner

München (ots) - Am 31. August 2022 wird Staatssekretärin Dr. Angelika Schlunckden Vizepräsidenten des Bundespatentgerichts, Dr. Klaus Strößner, feierlich inden Ruhestand verabschieden. Zugleich wird Dipl.-Ing. Gerald Rothe, VorsitzenderRichter am Bundespatentgericht, als neuer Vizepräsident in sein Amt eingeführt.Der promovierte Physiker Klaus Strößner trat 1987 als Patentprüfer in den Dienstdes Deutschen Patent- und Markenamts. Im Jahr 1997 wurde er zum Leiter einerPatentabteilung ernannt. Ab Oktober 2001 war er als Richter amBundespatentgericht in einem technischen Beschwerdesenat tätig und kehrte im Mai2004 als Leiter der Hauptabteilung 2 (Information) zum DPMA zurück. Im Juli 2010wurde er zum Vizepräsidenten des Bundespatentgerichts ernannt. Er warVorsitzender des 23. Senats (Technischer Beschwerdesenat). In seiner Funktionals Vizepräsident brachte er die Digitalisierung des Gerichts entscheidendvoran.Der neue Vizepräsident, Dipl.-Ing. Univ. Gerald Rothe, ist beimBundespatentgericht kein Unbekannter. Er ist Vorsitzender des 12. Senats(Technischer Beschwerdesenat) und war zuvor, ebenso wie der scheidendeVizepräsident, in leitender Funktion im Deutschen Patent- und Markenamt tätig.Die Feierstunde findet um 13.30 Uhr im Bundespatentgericht, Cincinnatistr. 64,81549 München, statt. Die Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlicheingeladen. Pressevertreter werden gebeten, sich beim Pressesprecher desBundespatentgerichts anzumelden.