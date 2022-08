Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.08.2022

Kursziel: 270,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Sto erwartet auch in H2 zweistellige Wachstumsraten



Sto hat am vergangenen Mittwoch die Zahlen zum ersten Halbjahr 2022 vorgelegt und die Guidance umsatzseitig angehoben. Darüber hinaus präsentierte der Finanzvorstand auf dem 8. Hamburger Investorentag - HIT zur aktuellen Lage des Konzerns.



Abflachende Dynamik, aber zuversichtlicherer Ausblick: In H1 legten die Erlöse um 14,2% yoy auf 888,4 Mio. Euro zu. Für Q2 impliziert dies eine erwartungsgemäß geringere Umsatzdynamik von +9,7% yoy auf rund 520,4 Mio. Euro, die laut Sto zudem zunehmend aus Verkaufspreiserhöhungen resultierte. Auf Halbjahressicht war das Auslandsgeschäft mit einem Zuwachs von 18,1% yoy der Haupttreiber. Hier kamen vor allem wirksame staatliche Fördermaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung in Italien und Frankreich zum Tragen, während das Inlandsgeschäft mit +9,2% yoy nur etwa halb so stark zulegte. Die Auslandsquote stieg demzufolge um 200 BP auf 58,0%. Nach ersten Angaben zum Q3-Beginn übertraf der Konzernumsatz im Juli den Vorjahreswert, lag jedoch unter den Erwartungen. Nichtsdestotrotz hob Sto aufgrund der insgesamt robusten Nachfrageaussichten für das zweite Halbjahr die Umsatz-Guidance auf 1,79 Mrd. Euro an (zuvor: 1,74 Mrd. Euro), was für H2 ein erneut zweistelliges Wachstum i.H.v. 11,0% impliziert. Voraussetzungen hierfür sind laut Vorstand u.a. ein zumindest normaler Witterungsverlauf sowie eine durchgängige Belieferung mit Energie bzw. Gas. Außerdem wurden in verschiedenen Sto-Gesellschaften weitere Preiserhöhungen vorbereitet, die nun erfolgreich umgesetzt werden müssten.

Ergebnis nach wie vor unter Vorjahr: Ergebnisseitig lag Sto im Zeitraum bis Ende Juli beim Konzernergebnis trotz des deutlichen Mehrumsatzes weiterhin unter dem Vorjahresniveau. Per 30.06. stand angesichts der Beschaffungs- und Energiepreissteigerungen ein Rückgang der Rohertragsmarge um 330 BP auf 50,2% zu Buche, was in einem EBIT von 64,0 Mio. Euro (Vj.: 68,9 Mio. Euro) bzw. einem EAT von 44,0 Mio. Euro (Vj.: 50,3 Mio. Euro) mündete. Da die Beschaffungskosten weiter anzogen, beließ der Vorstand die Ergebnis-Guidance für das Gesamtjahr trotz der erhöhten Umsatzprognose bei einem EBIT i.H.v. 114 bis 134 Mio. Euro, was eine Ergebnisverbesserung ggü. dem Vorjahr weiterhin nicht ausschließt. CAPEX-seitig sollen in 2022 nach wie vor 63 Mio. Euro investiert werden, wenngleich in H1 aufgrund der Verwerfungen lediglich ein Volumen von 14,4 Mio. Euro (-16,8% yoy) getätigt worden ist.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 270,00 Euro