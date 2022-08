PAYBACK und Partner starten wieder die beliebte "Joker-Kampagne"/ Noch mehr Punkte, noch schneller sparen (FOTO)

München (ots) - Es ist wieder so weit: Bereits zum zwölften Mal startet die

größte PAYBACK Kampagne des Jahres, die beliebte "Joker-Kampagne". Kund:innen

erhalten zu jedem Einkauf bei 26 teilnehmenden Partnerunternehmen ein Couponheft

mit jeweils vier Joker-Coupons. Hier gibt es nicht nur bis zu 33fache Punkte,

sondern auch Glückscodes mit der Chance auf tolle Sachpreise, Gutscheine und

weitere Coupons. Damit ist es für die über 31 Millionen PAYBACK Nutzer:innen bis

zum 16. Oktober 2022 besonders einfach, ganz viele Punkte on top zu sammeln, das

Punktekonto zu füllen und schnell zu sparen. "Neu in diesem Jahr ist, dass

Kund:innen nach dem Einkauf bei teilnehmenden Partnern per Mail die Möglichkeit

erhalten, sich einen weiteren Joker eCoupon abzuholen", so Sandra Neumeister,

die bei PAYBACK das Brand und Trade Marketing verantwortet.



Bereits mehr als 10 Millionen Kund:innen nutzen die beliebte PAYBACK App. Hier

geben die Kund:innen die erhaltenen Joker-Glückscodes ein, Gewinne und Coupons

werden sofort angezeigt. Landet ein Glückscode im Lostopf zur Auslosung weiterer

Gewinne, erscheint auch diese Information direkt nach dem Eintippen. Alle

Glückscodes können bis einschließlich 3. Oktober 2022 eingegeben werden. "Neben

den zahlreichen Coupons und Einkaufsvorteilen sind die Sachgewinne in diesem

Jahr besonders attraktiv: Vom Wohnmobil über eBikes und Elektroroller warten zum

Beispiel Küchenmaschinen, Großformatfernseher und Nintendo Spielekonsolen auf

glückliche Joker-Gewinner:innen", so Neumeister.