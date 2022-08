Originalproduktionen, die Ihnen das China der neuen Ära näher bringen

BEIJING, 29. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Möchten Sie die Entwicklung Chinas im letzten Jahrzehnt verstehen? CGTN und das CMG-Programmzentrum für europäische und lateinamerikanische Sprachen werden dem globalen Publikum im August 2022 eine Reihe von Produktionen zum Thema „China in the New Era" („China in der neuen Ära") auf mehrsprachigen Plattformen anbieten.

Die Programme vermitteln ein klares Bild des wahren Chinas und führen die Zuschauer durch ein Jahrzehnt der Entwicklung und des Wandels, den Entwicklungsweg des Landes und seine vielfältige und integrative Kultur.

Hier ist eine Vorschau auf einige der Highlights.

Jeder ist wichtig: China in einem Jahrzehnt

Um die Veränderungen zu erfassen, die die Chinesen in den letzten 10 Jahren erlebt haben, untersucht „China in A Decade" den Wandel Chinas in verschiedenen Bereichen - von der hochwertigen Entwicklung bis zur Staatsführung, vom Aufbau eines kulturellen Fundaments bis zum weltweit geteilten Wohlstand.

Anhand von 36 Geschichten, die von ganz normalen Menschen erzählt werden, zeigt das Programm, wie wichtig jeder Einzelne in China ist und wie durch seinen Beitrag Wunder geschehen können.

China durch eine globale Linse

Wie sieht China aus einer globalen Perspektive aus? CGTN präsentiert eine Vielzahl von Sendungen, die Zuschauern aus aller Welt einen tieferen Einblick in die Lebenswirklichkeit des Landes geben sollen.

„My Account on China" und „On the Move" bieten dem Publikum in Übersee authentische Geschichten, um die Veränderungen und die Entwicklung Chinas zu verstehen.

„Latin Youth in Rural China" berichtet von der Exkursion dreier junger Lateinamerikaner in Chinas südwestliche Provinz Sichuan, um das ländliche Entwicklungsmodell des Landes zu untersuchen. Der argentinische Botschafter in China nahm ebenfalls an der Reise teil und teilte in seinem Tagebuch seine Gedanken über die Wiederbelebung des ländlichen Raums in China mit.

„China Path: A Panoramic Decoding" vermittelt den Zuschauern ein umfassendes Bild von China anhand der Ansichten führender Persönlichkeiten und globaler Denker über die Regierungsführung des Landes.

„Classic Quotes by Xi Jinping" eröffnet in fünf Sprachen einen völlig neuen Weg, um die Geschichten hinter den Klassikern zu entdecken und die kulturellen Grundlagen des chinesischen Volkes zu erörtern, damit die Zuschauer verstehen, wie die chinesische Weisheit dazu beiträgt, die Regierung der sich entwickelnden Nation zu unterstützen.