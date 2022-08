Diese sogenannte Vintage-Value-Liste sei "wesentlich günstiger als der Index auf Basis des Verhältnisses von Unternehmenswert zu operativem Cashflow und bietet eine attraktivere Free-Cash-Flow-Rendite (fünf gegenüber 4,7 Prozent für den Markt)", so Weaver weiter.

Das Research-Team von Morgan Stanley schätzt, dass die auf Wachstum ausgerichteten mittelgroßen bis großen Unternehmen auf ihrer Favoritenliste, in den kommenden zwölf Monaten überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen erzielen werden. "Die Liste hat eine Tendenz zu qualitativ hochwertigen Aktien. Obwohl sie bei mehreren Multiplikatoren teurer ist als der Markt, ist sie bei wichtigen Cashflow-basierten Bewertungsmaßstäben attraktiver", zitiert CNBC Analystin Michelle Weaver.

Einer dieser Werte ist Amazon. Für die US-Investmentbank ist der Online-Riese eine solide Wette für die Zukunft, da das Unternehmen ein gutes Standing im Einzelhandel, E-Commerce und Cloud Computing hat. Die Amazon-Aktie stieg in den vergangenen drei Monaten um 20 Prozent. Die margenstarken Geschäftsbereiche des Unternehmens sollten weiterhin eine hohe Rentabilität aufweisen und die Möglichkeit bieten, zu wachsen, so die Analysten.

Eine weitere Lieblingsaktie ist Ferrari. Der Luxusautohersteller profitiere durch neue Kunden sowie neue Segmente, so Morgan Stanley. Ein weiteres Argument liefert die Bank of America: Der Schritt hin zu Elektro-Fahrzeuge wirke sich positiv auf die Marke und ihre Margen aus. Der Vermögensverwalter AllianceBernstein traue der Aktie laut CNBC sogar zu, einer Rezession standhalten zu können. Die Ferrari-Aktie legte fünf Prozent in den vergangenen zwölf Wochen zu.

Große Stücke hält Morgan Stanley auf Palo Alto Networks. Die jüngste Gewinnsteigerung hebe den IT-Spezialisten weiter von der Konkurrenz ab. Die Analysten trauen dem Unternehmen zu, in den kommenden zwei Jahren als erstes in der Cybersicherheitsbranche eine Bewertung von 100 Milliarden US-Dollar zu erreichen.

Eli Lilly nennt die US-Bank einen Top-Pick. Der Arzneimittelhersteller punkte mit einem robusten Ausblick und fünf neuen Medikamenten in der Pipeline. Letztere dürften zu beträchtlichen Umsätzen, operativen Margen und zu einem Aktienwachstum führen. Seit Jahresanfang legte der Aktienwert des Unternehmens um ein Drittel zu. Ebenso findet sich Monster Beverage auf der Liste von Morgan Stanley wieder. Der US-Getränkehersteller sei aktuell gut bewertet und überzeuge durch ein starkes internationales Wachstum.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

