Die Aktien der Gold-Silberproduzenten haben vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage einen schweren Stand. Da macht auch Hecla Mining keine Ausnahme.

Von Mitte Juli bis Anfang August war zwar eine Erholung des Aktienkurses zu beobachten, doch diese kam an entscheidender Stelle zum Stehen. Aktuell befindet sich Hecla Mining auf dem Rückzug und das rückt wiederum eine wichtige Unterstützung in den Fokus des Marktes.

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Hecla Mining startete Mitte Juli ausgehend vom Unterstützungsniveau um 3,5 US-Dollar eine Erholung. Mit der Rückeroberung der 4,0 US-Dollar erzielte die Aktie einen ersten Achtungserfolg. Mit der Rückeroberung der 4,5 US-Dollar manifestierte sich schließlich die Erholung. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig gewesen, wenn Hecla Mining der Durchmarsch über die Zone 5,0 US-Dollar / 5,2 US-Dollar gelungen wäre. Dazu kam es aber nicht. Stattdessen setzten Gewinnmitnahmen ein. Aktuell steht erneut der Unterstützungsbereich um 4,0 US-Dollar im Fokus.

Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage ist für die kommenden Handelstage nicht viel Gutes zu erwarten und so gilt es auch, einen möglichen Rücksetzer unter die 4,0 US-Dollar zu thematisieren. In diesem Fall würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 3,5 US-Dollar eröffnen. Bei einem nachhaltigen Rücksetzer unter die 3,5 US-Dollar würde zudem eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Anfang August (genauer gesagt am 04.08.) legte Hecla Mining die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2022 vor. Diese offenbarten die Probleme, mit denen die Gold-Silberproduzenten gegenwärtig zu kämpfen haben. So verzeichnete Hecla Mining im 2. Quartal 2022 einen Umsatzrückgang auf 191,242 Mio. US-Dollar, nach 217,983 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Für den aktuellen Berichtszeitraum wiesen die US-Amerikaner einen Nettoverlust in Höhe von -13,661 US-Dollar aus. Im 2. Quartal 2021 wurde noch ein Gewinn in Höhe von +2,610 Mio. US-Dollar erzielt.