Die Aktie des US-amerikanischen Ölgiganten Exxon Mobil steckt die aktuell schwierige Marktphase sehr gut weg; bislang zumindest.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie mittlerweile an eine eminent wichtige Kurszone herangerückt. Sollte diese überwunden werden, würde einem erneuten Anlaufen des Juni-Hochs bei 105+ US-Dollar nicht mehr viel im Wege stehen. Auch im Vergleich zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (04.08.) hat sich einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Vorstoß erlangte ansprechende Dynamik und führte die Aktie noch einmal in Richtung 97+ US-Dollar. Zuletzt ging ihm dann etwas die Puste aus. Aktuell läuft Exxon Mobil wieder den Unterstützungsbereich 92 / 93 US-Dollar an. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn Exxon Mobil diesen erfolgreich verteidigen könnte, anderenfalls würden erneut die 80 US-Dollar in den Fokus rücken. Um auf der Oberseite für klare Verhältnisse zu sorgen, muss die Aktie signifikant über das markante Juni-Hoch (105,5+ US-Dollar) laufen.[…]“.



In der Folgezeit wurde es noch einmal eng für Exxon Mobil. Der Bruch der Zone 92 US-Dollar / 93 US-Dollar manifestierte sich. Die Aktie geriet daraufhin stärker unter Abgabedruck und drohte kurzzeitig in Richtung der nächsten wichtigen Unterstützung von 85 US-Dollar durchzurutschen. Ganz so schlimm kam es aber nicht. Die Aktie drehte oberhalb von 85 US-Dollar wieder nach oben ab. Das Erholungsszenario führte Exxon Mobil nun kürzlich wieder an den Bereich von 100 US-Dollar heran.

Kurzum. Das Anlaufen der 100 US-Dollar dürfte zwangsläufig zu einer kurzfristigen Weichenstellung führen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 100 US-Dollar würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 105,5+ US-Dollar ermöglichen. Solange dieser Fall jedoch nicht eingetreten ist, bleibt das Risiko etwaiger Gewinnmitnahmen. Insofern sollte der Unterstützungsbereich 92 US-Dollar / 93 US-Dollar nach wie vor im Auge behalten werden. Sollte es hier zu einem Rücksetzer kommen, ist Obacht geboten.