Unsere letzte Kommentierung zu Freeport-McMoRan datiert von Mitte Juni. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und aus charttechnischer Sicht hat sich einiges getan.

Rückblick. In der Kommentierung vom 13.06. hieß es unter anderem „[…] Es hätte allerdings noch eines Sprungs über die 45 US-Dollar bedurft, um das Erholungsszenario zu manifestieren. Dazu kam es erst einmal nicht. Die Aktie geriet noch vor dem Erreichen der 45 US-Dollar ins Wanken und steuert nun erneut auf den Bereich von 40 US-Dollar zu. Der Versuch der Rückkehr in den Aufwärtstrend kann mittlerweile als gescheitert eingestuft werden. Der Kursbereich um 40 US-Dollar hat nichts von seiner Relevanz verloren und wird aktuell noch immer von der wichtigen 200-Tage-Linie verstärkt. Eine Ausdehnung des Rücksetzers unter die 40 US-Dollar wäre als Rückschlag zu bewerten. Gleichzeitig würde sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 35 US-Dollar eröffnen. Auf der Oberseite limitieren nunmehr die Widerstandsbereiche um 43,5 US-Dollar und 45 US-Dollar.“



Der Anfang Juni gescheiterte Versuch, die Zone um 45 US-Dollar zu überwinden, entpuppte sich als richtungsweisend. Die Aktie drehte nach unten ab. In der Folgezeit kreierte sich ein veritables Korrekturszenario.

Freeport-McMoRan gelang es erst, im Bereich von 25 US-Dollar Halt zu finden. Anschließend setzte zwar eine Erholung ein, doch diese verlief bislang nicht wirklich zwingend. Der so wichtige Schritt über die 35 US-Dollar blieb bis dato aus. Und ob dieser mit Blick auf die aktuelle Gemengelage kurzfristig doch noch gelingen wird, ist fraglich.

Kurzum. Um den Kontakt zum Widerstand um 35 US-Dollar nicht vollends zu verlieren, sollte Freeport-McMoRan den aktuellen Rücksetzer auf 30 US-Dollar begrenzen. Bei einem Rücksetzer unter die 28,5 US-Dollar ist Obacht geboten. Zudem würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 25 US-Dollar drohen.