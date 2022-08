POSTBANK WOHNATLAS 2022 - Neu oder gebraucht? Was bietet der regionale Immobilienmarkt? (FOTO)

Bonn (ots) - Expert*innen analysieren bundesweite Angebote nach Baujahresklassen



Bestandsbauten überwiegen, auch Neubauten in einigen Regionen stark vertreten



Altbauten mit Baujahr vor 1945 verstärkt in ostdeutschen Regionen angeboten





Bei der Suche nach der idealen Eigentumswohnung müssen Interessierte vieleKriterien beachten. Neben Lage, Ausstattung und Preis spielt meist auch dasAlter der Immobilie eine Rolle. Manche Käufer*innen bevorzugen einenenergieeffizienten Neubau, andere den Altbau mit Charme in gewachsenerInfrastruktur. Nicht immer lassen sich die jeweiligen Vorstellungen ohneWeiteres erfüllen - in einigen Regionen Deutschlands ist das Angebot an derbevorzugten Baualtersklasse schlicht zu gering. Die Expert*innen desHamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) haben für den Postbank Wohnatlasdie Immobilienangebote in 401 kreisfreien Städten und Landkreisen auf ihrBaujahr hin untersucht und in vier Klassen unterteilt: Altbauten mit Baujahr vor1945, ältere Bestandsimmobilien (Baujahre 1945 bis 1999), neuwertige Wohnungenaus den Jahren 2000 bis 2018 und Neubauobjekte mit Erstbezug zwischen 2019 und2021. In 43 der 401 Regionen konnten allerdings keine Informationenzusammengetragen werden, da das Angebot in mindestens einer der untersuchtenKlassen zu gering war.Im Durchschnitt sind über die Hälfte der Immobilien in den verbliebenen 358deutschen Landkreise und kreisfreien Städte Bestandsimmobilien, die zwischen1945 und 1999 fertiggestellt wurden. Mit 23 Prozent folgen die Neubauten, knappacht Prozent der angebotenen Wohnungen können als neuwertig eingestuft werden.8,5 Prozent, der im vergangenen Jahr in Deutschland angebotenen Wohnungen, warenVorkriegsbauten, also Altbauten, die vor 1945 erstellt wurden. Für 11 Prozentaller angebotenen Wohnungen lagen keine Angaben zum Baujahr vor. Insgesamtdominieren somit ältere Bestandsbauten von mindestens 22 Jahren mit einem Anteilvon fast 59 Prozent das Angebot. Regional kann der Anteil der jeweiligenBaujahre jedoch stark abweichen.Altbauten vor allem im Osten sowie in Großstädten verstärkt angebotenDas Angebot an Altbauten, die vor 1945 erbaut wurden, ist in vielen Großstädtenhoch. Sie sind vor allem verstärkt im Osten Deutschlands zu finden - mitAusnahme des südlichen Berliner Umlandes. So wurde in der sächsischen StadtChemnitz mehr als die Hälfte aller angebotenen Wohnungen (55,5 Prozent) vor 1945erbaut. Unter den Top 10 der Regionen mit einem hohen Anteil an Altbautenbefanden sich weitere ostdeutsche Städte wie Leipzig (47,1 Prozent),Frankfurt/Oder (46,0 Prozent), Gera (45,6 Prozent), Magdeburg (41,5 Prozent),Brandenburg an der Havel (38,7 Prozent) und Eisenach (36,2 Prozent). Auch die