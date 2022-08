- 526 m (9 Löcher) Reverse-Circulation (RC)-Bohrprogramm eingeleitet

- Die Bohrziele konzentrierten sich auf Lithologien, von denen bekannt war, dass sie Mineralisierungen enthalten. Umfassenden Kartierungen und aus zuvor erhaltenen Schürfproben-Daten

- Frühere Probenahmen berichteten über ein 20 km x 2 km großes metasedimentäres Strukturmerkmal, mit Mineralisierungsgehalten von:

- Durchschnittlich 4,32 % Cu/1,49 g/t Au (Höchstwert 28,4 % Cu/7,65 g/t Au) im Skarn-Typ UND

- Durchschnittlich 1,94% Cu/2,06 g/t Au (Höchstwert 5,69% Cu/26,3 g/t Au) im Ader-Typ

- Geologisches Umfeld ähnlich wie bei Navachab (5,3MozAu) und Twin Hills (2,1MozAu)[i]

- Ziel des Bohrprogramms ist es, eine bedeutende Mineralisierung zu durchschneiden und ein besseres Verständnis der Geologie zu erlangen

Arcadia Minerals Ltd (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten für Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold in Namibia anstrebt, freut sich bekannt zu geben, dass es Hammerstein Mining and Drilling mit der Durchführung eines 526 m langen RC-Bohrprogramms für 9 Bohrlöcher auf dem Karibib Kupfer-Gold Projekt in Namibia beauftragt hat.

Philip le Roux, der CEO von Arcadia, erklärte: "Unser Schwerpunkt bei diesem Bohrprogramm liegt auf der Erprobung der geologischen Horizonte, die wir bei unserem zuvor angekündigten Schürfprobenprogramm und der jüngsten umfassenden Kartierung identifiziert haben. Weiterhin wollen wir erkunden, welche der geologischen Horizonte besonders aussichtsreich für eine Mineralisierung sind. Sobald die Bohrungen abgeschlossen sind, sollten wir viel mehr über den Tenor der Mineralisierung in geringer Tiefe wissen, was weitere Bohrungen rechtfertigen könnte".