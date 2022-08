Der im August gestartete Vertrieb über führende lokale Apothekenketten, in 73 Verkaufsläden und demnächst auch online über LondonDrugs.com stärkt die Markteinführung von Else Nutrition in Kanada und sichert dem Unternehmen eine starke Präsenz in Westkanada

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. August 2022 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen über eine Partnerschaft mit der kanadischen Einzelhandelskette London Drugs mit Hauptsitz in Richmond (British Columbia) im August 2022 mit der Markteinführung seiner Produkte im stationären Einzelhandel Kanadas begonnen hat. Elses pflanzliche Nahrungsprodukte für Kleinkinder und die Nährstoffshakes für Kinder sind ab sofort in den Regalen von London Drugs erhältlich und werden in 73 Läden in ganz Westkanada zum Verkauf angeboten. Dank dem Vertrieb über Apotheken in 36 Großmärkten in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Manitoba, eröffnet diese Partnerschaft Else Nutrition einen idealen Zugang zu Eltern, die für ihre Kinder einkaufen.

London Drugs wird die Produkte von Else Nutrition demnächst auch in seinen Online-Shop auf LondonDrugs.com aufnehmen, wodurch die Vertriebsbeziehung vertieft wird und Else Nutrition weiteren Kunden von London Drugs zugänglich gemacht wird.

„Die Markteinführung im kanadischen Einzelhandel zusammen mit einem so großartigen Partner wie London Drugs ist für Else eine faszinierende und strategisch sinnvolle Initiative“, freut sich Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Der Einstieg in den kanadischen Markt in Westkanada über London Drugs eröffnet unserer Marke Zugang zu einer vitalen und gesundheitsbewussten Klientel im Westen des Landes und dient gleichzeitig als Sprungbrett für die übrigen kanadischen Provinzen“, so Frau Yitzhak weiter.

„Die großformatigen Regale und die familienorientierte Stammkundschaft, über die London Drugs in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan und Manitoba verfügt, werden Else Nutrition dabei unterstützen, mit Eltern in Kontakt zu treten, die in einem vertrauten und vertrauenswürdigen Apothekenumfeld aktiv nach besseren Ernährungslösungen für ihre Kleinen suchen“, fügt Hamutal Yitzhak hinzu.