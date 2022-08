Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen belastet den Krypto-Markt: Der Bitcoin fiel am Montagvormittag laut CoinMarktCap zeitweise auf rund 19.611 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mitte Juli 2022.



US-Notenbankchef Jerome Powell hat am vergangenen Freitag beim Zentralbank-Symposium in Jackson Hole erklärt, dass die Fed weitere Zinsschritte plane, um die ausufernde Inflation in den USA zu bekämpfen. Dabei müssten auch etwaige konjunkturelle Folgeschäden in Kauf genommen werden. Damit trat Powell Spekulationen am Markt entgegen, die von Zinssenkungen im kommenden Jahr ausgingen.

Der Marktwert aller weltweit 20.768 Kryptowährungen brach infolgedessen unter die psychologisch wichtige Marke von einer Billion US-Dollar ein. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es fast drei Billionen US-Dollar gewesen.