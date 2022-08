BMW steuert 71,50 Euro an

In der vorherigen Analyse hieß es: "Die Aktien von BMW sind am heutigen Freitag im Bereich des 10er-EMA um 75,45 Euro nach unten abgeprallt und könnten vor einem weiteren Kursrückgang bis zur unteren Begrenzung der Seitwärtsspanne bei 71,50 Euro stehen. Solange die Aktien unter dem 10er-EMA notieren, ist direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Zudem zeigen sich die Papiere aktuell mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper im Bereich des 10er-EMA und deuten damit ebenfalls weiter fallende Kurse an."

Das hat soweit gepasst, das Kursziel um 71,50 Euro wurde fast erreicht. In diesem Bereich könnte die Short-Position verkauft und die Position auf Long gedreht werden.